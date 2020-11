Echos des Écureuils : Olivier Verdon positif à la covid-19 !

La nouvelle est tombée tard dans la journée de ce lundi, ou le club PCF Ludogorets a déclaré que l’international béninois est positif au coronavirus.

Mauvaise nouvelle pour le onze national ! Alors que les joueurs font déjà leur descente à Cotonou pour rejoindre le groupe convoqué par Dussuyer, Olivier Verdon de son côté ne pourra pas fait le déplacement.

En effet, un joueur de son club Ludogorets a été testé positif au coronavirus. Suite à cela, un dépistage systématique a été effectué sur l’ensemble de l’effectif dont les résultats ont été dévoilés ce lundi soir.

Et par mauvaise nouvelle, le défenseur béninois a contracté aussi le virus. Il sera donc mis en isolement et ne pourra pas jouer la double confrontation avec les Écureuils prévue ce 14 et 17 novembre 2020 contre Lesotho. Coup dur pour Michel Dussuyer !