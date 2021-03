Échos des Écureuils : Jodel Dossou et Sessi d’Almeida scintillants, Charbel Gomez, Roche et David Djigla neutres

Sorti sur blessure ce mardi soir lors de la rencontre face à Guingamp en Ligue 2 française, l’international attaquant béninois donne de ses nouvelles via ses réseaux sociaux et rassure ses fans.

Plus de peur que de mal pour le TGV national. Lors de la victoire écrasante de Clermont Foot ce mardi contre Guingamp (5-0), Jodel Dossou a inquiété plus d’un.

En effet, six minutes après avoir inscrit son dixième but de la saison (37e), l’attaquant béninois a abandonné ses coéquipiers. Il a été remplacé suite à une blessure. La situation avait créé une grande panique dans le rang des supporters béninois qui comptaient déjà sur lui pour le match retour des éliminatoires CAN 2022 en mars contre le Nigeria.

Jodel Dossou va plus ou moins mieux

Mais l’ailier rassure tout le monde. D’après les examens, il s’agit d’une gêne aux adducteurs pour l’homme en forme du moment au niveau du bastion offensif des écureuils qui aura besoin de quelques jours de repos. Il a donné de ses nouvelles le lendemain de sa tuile.

«Bonjour ! Après mes examens ce matin , je peux vous rassurer que j’ai juste une alerte aux adducteurs. Il me faudra quelques jours de repos pour récupérer totalement. Merci pour vos messages. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Sinon, je suis fier d’abord battu mon record personnel et j’espère faire encore mieux. Tout ceci c’est grâce vous. Merci infiniment 🙏», a-t-il informé.

Vivement qu’il récupère vite avant le 27 Mars prochain ! Prompt rétablissement.