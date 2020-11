Échec de Donald Trump aux présidentielles : voici le précieux conseil du pasteur TB Joshua à son égard

Contre toute attente, le Président américain Donald Trump a échoué dans la course à sa propre succession. Face au refus de Trump à accepter les résultats finaux, le pasteur TB Joshua lui adresse un message.

Hier, lors de son sermon, l’homme de Dieu TB Joshua a appelé le président Trump à comprendre que dans le contexte de la démocratie, les élections ne concernent jamais un seul candidat parce que la nation est plus grande que le président lui-même.

«La politique, les campagnes et les élections dans n’importe quel pays démocratique du monde ne concernent jamais une seule personne ; il s’agit du pays dont nous nous préoccupons et que nous aimons.

Quoi qu’il arrive, nous devons accepter le résultat et ensuite regarder vers l’avenir vers Jésus, l’Auteur et le consommateur de notre foi. N’oubliez pas que la démocratie, c’est une question d’adaptation. Tous les démocrates doivent accorder plus de valeur au processus démocratique qu’au produit».

Sans citer de noms, le pasteur à fait comprendre que, quoi qu’il en soit, les perdants des élections doivent accepter le résultat et espérer le meilleur pour l’avenir. Il ne faut pas beaucoup cherché avant de comprendre que ce message et précieux conseil va directement à l’endroit du président américain.

En effet, depuis la sortie officielle des résultats des présidentielles au États-Unis, Donald Trump continu de le contesté et ne semble pas vouloir cédé aussi simplement le pouvoir au gagnant Joe Biden. Espérons que ce message du pasteur fasse effet sur le concerné.