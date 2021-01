Dossier Messi : Joan Laporta répond à Leonardo

Après un an et demi, la course s’arrête là pour l’anglais sur le banc des Blues. Démis de ses fonctions ce lundi par la direction londonienne, Frank Lampard après quelques a tenu faire ses adieux en remerciant toutes l’équipe et les supporters.

«Ce fut un immense privilège et un honneur d’entraîner Chelsea, un club qui fait partie de ma vie depuis si longtemps. Tout d’abord, je voudrais remercier les fans pour le soutien incroyable que j’ai reçu au cours des 18 derniers mois. J’espère qu’ils savent ce que cela signifie pour moi. Lorsque j’ai accepté ce rôle, j’ai compris les défis qui m’attendaient dans une période difficile pour le club.»

«Je suis fier des choses que nous avons accomplies et je suis fier des joueurs de l’académie qui ont fait leur entrée dans la première équipe et qui ont si bien performé. Ils sont l’avenir du club. Je suis déçu de ne pas avoir eu le temps cette saison de faire avancer le club et de l’amener au niveau supérieur.»

«Je tiens à remercier M. Abramovich, le conseil d’administration, les joueurs, mon staff et tous les membres du club pour leur travail acharné et leur dévouement, en particulier en ces temps sans précédent et difficiles. Je souhaite à l’équipe et au club plein succès pour l’avenir». Message relayé par Skysport.