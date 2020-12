Dortmund : Erling Haaland évoque son avenir !

Zlatan Ibrahimovic sur BBC Sport, s’est confié sur son temps de jeu avec sa vieillesse. À entendre ses dires, le suédois n’est pas encore prêt pour une retraite.

Âgé de 39 ans ou presque 40 ans, Zlatan Ibrahimovic semble être encore plus jeune. Son âge, ne le freine pas d’ailleurs dans ses jeux où il fait actuellement de bonnes choses avec Milan AC.

Ses prestations ne reflètent aucunement sa vieillesse. Et maintenant, le vétéran suédois fait partie du top 10 des buteurs de l’Europe et le premier du championnat italien. Cependant, sa situation inquiète les médias qui n’arrêtent à la moindre occasion de lui poser la question sur quand va t-il arrêter de jouer.

«Je continuerai jusqu’à ce que je ne puisse plus faire ce que j’ai fait. J’ai juste besoin de me maintenir en forme physiquement et le reste suivra», a-t-il répondu à BBC Sport.

Occasion pour lui aussi d’aborder les visions qu’il a avec le club milannais, ainsi que leur qualification à la 16e de finale de l’Europa League et leur position de leader en Serie A.

«Nous sommes dans une situation incroyable, mais nous n’avons encore rien gagné et nous devons en être conscients. La première fois que je suis venu à Milan, le club se battait pour le titre».

«Aujourd’hui, je suis arrivé dans une situation où je vais ramener le club et l’équipe au sommet, ce qui est sa place. C’est un défi différent et j’aime ça, parce que quand on dit que c’est très difficile, c’est presque impossible, c’est là que j’entre en jeu et que je me sens vivant», a-t-il ajouté.