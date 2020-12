Donald Trump met en garde l’Iran après des tirs de roquette en Irak

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a justifié la nomination du député Bertin Konan Kouadio au poste de Ministre de la réconciliation nationale. C’est à la faveur du conseil des ministres de ce mercredi 23 décembre 2020.

C’est connu de tous que la nomination du tout nouveau ministre de la réconciliation nationale Kouadio Konan Bertin dit KKB est diversement appréciée au sein de l’opinion ivoirienne. Ainsi, le président Alassane Ouattara a décidé de justifier la nomination de son challenger à la présidentielle du 31 octobre dernier. « J’ai décidé de nommer le ministre Kouadio Konan Bertin à la tête de ce nouveau ministère pour plusieurs raisons. D’abord, durant toute la campagne électorale, j’ai noté qu’il a prêché à chaque fois, à chaque occasion la paix, la réconciliation et la cohésion entre les ivoiriens. En deuxième point, comme vous le savez, il est jeune, il incarne donc la nouvelle génération que nous préparons pour la relève », a-t-il expliqué.

Puis, il ajoute : « qu’il est du deuxième parti politique le plus important de Côte d’Ivoire, puisqu’il est du PDCI-RDA. Je voudrais rappeler aux uns aux autres… qu’à l’occasion de cette élection (2015), il a eu à peu près 4 % de suffrages exprimés. Cela ne fait que démontrer son courage politique, sa constance et également sa disponibilité à servir le pays en toute circonstance. Que ce soit en 2015 comme en 2020.Je note également qu’il est député… Je l’ai nommé sur proposition du premier ministre qui lui-même est jeune…Je ne connais pas bien KKB en tant que personne. Je l’ai rencontré deux ou trois fois, mais il m’a toujours impressionné par son sens de l’Etat, son engagement pour la paix et de la réconciliation et je suis sûr qu’il fera un excellent travail, dans ce portefeuille qui vient à point nommé ».

Et de conclure : « J’encourage le premier ministre à l’utiliser pleinement notamment avec le dialogue politique qui vient de s’ouvrir. Je souhaite bien sûr que ce dialogue permette de consolider la paix et d’avoir des élections législatives apaisées au cours des prochaines semaines ».