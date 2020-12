DJ Arafat : voici un de ses amis très proche que personne n’a connu (photos)

La mort de Dj Arafat commence par révéler certaines choses cachées. Si la semaine dernière des informations avaient fait écho du retrait de son fils parmi les héritiers, celle-ci n’a rien à foutre avec sa fortune. Il s’agit plutôt d’une relation fraternelle qui a tellement duré que personne ne l’a su. Et c’est qui cet ami caché ?

Dj Arafat, est le roi du coupé décalé connu de tous. A sa mort, ses fans surnommés les chinois de l’Afrique ont vu en un homme l’incarnation et la détermination de leur roi. Il s’agit de Badro Escobar.

C’est qui Badro Escobar ?

Badro Escobar, est un jeune fan de l’artiste ivoirien, amoureux aussi du coupé décalé. Il aime également les grosses motos comme Dj Arafat. Longtemps resté dans l’ombre, il ne sera véritablement connu qu’après la mort de son ami et ceci pour une bonne cause.

Entre Badro Escobar et DJ Arafat, c’est une longue et grande amitié. Les deux hommes se sont connus dans une station d’essence où l’artiste venait fréquemment se ravitailler en carburant.

Badro qui travaillait dans la station d’essence, a un jour proposé au yôrôbô de régler sa facture en signe d’admiration. Ce dernier n’a pas refusé et c’est comme ça qu’ils sont tout de suite devenus amis.

Les deux amis seront plus intimes avec le temps et ceci à cause d’une même passion qu’ils partageaient. En effet, ils sont tous deux des amoureux des grosses motos.

Le père de Badro est même devenu pour DJ Arafat un conseiller dont les conseils étaient d’une importance capitale pour le père de la chine. Reçu dans l’émission «Accusé levez-vous» sur Trace Fm, Badro a dit pourquoi il était inconnu pendant que Ange Houon était vivant.

Pourquoi Badro Escobar était un ami caché de Dj Arafat ?

En faite, personne n’avait remarqué du vivant de Arafat qu’il avait un ami appelé Badro Escobar. L’artiste avait caché leur relation à cause des recommandations du père de son ami.

Badro a affirmé que c’est son père qui a demandé au feu DJ Arafat de ne pas l’afficher. Des conseils que le daishikan a mis en œuvre. Il a continué disant que c’est à la mort de l’artiste que les fans ont commencé par ventiler des photos qu’ils avaient prises. Ce qui a tout dévoilé aujourd’hui. Il est même appelé le sosie de Dj Arafat.