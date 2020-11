DJ Arafat : un nom et un visage du meilleur ami du chanteur

La veuve Carmen Sama vient de dévoiler sur Life Tv le nom du meilleur et sincère ami de DJ Arafat. Il s’agit de Badrédjin Hussein alias plus connu sous le nom de Badro Escobar.

Invitée sur Life TV récemment, la veuve de la légende du coupé-décalé Carmen Sama a dévoilé le nom du sincère ami de son défunt mari Arafat Dj. On l’appelle «le blanc de la Yôrôgang» ou de la Chine. Lui c’est Badrédjin Hussein et pour les intimes c’est Badro Escobar.

Il est l’un des plus fidèles lieutenants de feu DJ Arafat. L’ivoiro-libanais est depuis très longtemps proche du Daïshikan. Depuis leur première rencontre à la Riviera-Palmeraie où Babro Escobar était gérant de station service, les deux amis ne se sont plus quittés.

Avec les autres bras droit de Beerus Sama, Bedro Escobar a commencé à avoir une place de choix auprès du chef de la Yôrôgang. Et après le décès de DJ Arafat, «le blanc de la Chine», était au fur et au moulin pour l’organisation des obsèques. Même pour la commémoration des un an du Zeus d’Afrique, Badro Escobar était encore présent.

Cette présence auprès de la veuve et la mère de DJ Arafat a prouvé combien de fois, Badro était vraiment très proche de Sao Tao. A l’émission La mère des chinois, le dimanche 05 novembre dernier sur Life TV, Carmen Sama a fait savoir que Badro Escobar est un homme vraiment sincère et qui ne trahit pas. «Badro Escobar est le vrai meilleur ami de DJ Arafat», dit-elle.

Tina Glamour va plus loin pour dire qu’elle a plus que confiance à Badro Escobar. Selon elle, il est mieux placé pour être à la tête de la Yôrôgang. «J’ai donné ma bénédiction à Badro Escobar. Il est loyal et a la capacité de diriger la Yôrôgang», suggère-t-elle.

Le blanc de la Chine, est un homme d’affaires qui a un restaurant et un complexe hôtelier de 25 chambres en construction à Assinie. Pour lui, ce dernier projet dans cette zone balnéaire, sera l’endroit privilégié des artistes Coupé-décalé. Ils seront présents pour faire des concerts-live, beach-party, etc.