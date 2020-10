DJ Arafat : Tina Glamour rend sa liberté à Carmen Sama

Plus imprévisible que jamais, la mère de DJ Arafat, Tina Glamour vient de surprendre une fois de plus les ivoiriens. Dans sa dernière vidéo qui a enflammé la toile la semaine passée, Tina Glamour s’est autoproclamée propriétaire des voitures laissées par son défunt fils. Elle dribble les chinois.

Invitée de l’émission Peopl’Emik sur la chaîne de télévision La 3, mercredi, la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, s’est exprimée sur le partage des biens de son défunt fils, ainsi que sur les récentes virées nocturnes de Carmen Sama.

Au cours de l’émission, les chroniqueurs ont fait savoir à Tina Glamour que selon la loi ivoirienne, elle ne devrait hériter d’aucun bien de Dj Arafat. «Maman, la loi dit que tu ne peux rien avoir», a lancé Eunice Zunon.

Mais Tina Glamour s’est formellement opposée à cette fameuse loi qui l’écarte totalement dans le partage des biens de son unique garçon. «Si je n’avais pas droit à quelque chose, je n’allais rien avoir pendant les funérailles. Mon fils n’a pas été marié légalement à qui que ce soit.

Et parmi les mères de ses enfants, il y en a qui sont mariées. Donc, il faut arrêter de délirer sur mes petits-enfants parce que moi aussi, avant que les enfants ne deviennent majeurs, je peux faire une opposition pour dire que leurs mères ne sont pas des femmes posées», a déclaré Tina Glamour.

Elle poursuit ensuite en ajoutant : «Quand on met un enfant au monde, c’est bien pour qu’il s’occupe de ses parents plus tard, et je pense qu’il faut refaire cette loi parce que ce n’est pas normal.

Ange Didier n’est pas tombé du ciel, et c’est moi qui décide. On ne peut pas me surpasser. Vous trouvez normal qu’on fasse des funérailles grandioses et puis moi, je me déplace en taxi?De son vivant, j’étais en taxi et après sa mort, je ne peux pas rouler en taxi».

Après les questions liées au partage des biens du feu Dj Arafat, sa mère est également revenue sur les récentes virées nocturnes de la veuve de son fils, Carmen Sama. «Elle est libre de faire ce qu’elle veut. Elle est libre de vivre sa vie. Quand il y a eu cette polémique, je l’ai appelée et je sais ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de ne pas répondre», a fait savoir Tina Glamour.