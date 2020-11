DJ Arafat : son fan club, la chine populaire légalisée et reconnue en France !

L’acteur ghanéen Majid Michel vient de faire une belle et grande révélation à la jeunesse et sa communauté de fans via son compte Instagram. Il a exposé les causes des relations amoureuses qui ne durent plus.

L’acteur ghanéen Majid Michel, devenu homme de Dieu, a récemment expliqué dans un post sur Instagram la raison pour laquelle la plupart des relations ne durent de nos jours.

En effet, lors d’une interview que la star a tenue à transcrire sur son compte Instagram, il a évoqué la question des relations temporaire. Selon le pasteur, la raison simple était que les gens ne savaient pas comment rester dans une relation sans sexe.

Pour lui, une telle relation fondée sur le sexe ne peut jamais résister à l’épreuve du temps, or les gens ne savent pas comment être amis avec leur partenaire, même le premier jour où ils vont à un rendez-vous, tout ce qui préoccupe l’esprit est le sexe.

«Eh bien, si vous sortez pour un premier rendez-vous et que vous ne pensez qu’au sexe, c’est là que réside le problème. Les gens ne savent pas comment avoir une relation en dehors d’une simple relation sexuelle. ils ne savent pas comment parler à une personne, ils ne savent pas comment être amis. et c’est la raison pour laquelle beaucoup de relations et de mariages se brisent. #Direction». Êtes vous tous de son avis?