DJ Arafat : sa veuve Carmen Sama n’a pas encore finie son deuil

Le départ de Dj Arafat reste encore indigeste pour ses fans et sa famille. Récemment sa veuve s’est remémoré quelques souvenirs qu’elle a partagé sur la toile.

S’agissant de souvenirs, Carmen Sama, l’épouse de feu Arafat en est un réservoir pour son époux. Des moments qu’elle partage quelques fois sur ses profils respectifs. Et dernièrement, elle a relayé une vidéo dans laquelle elle revenait sur son vécu avec son défunt époux.

Il s’agit d’un court extrait d’une interview accordée à Carmen Sama. A la question de décrire en trois mots celui avec qui elle partageait sa vie, Carmen a répondu qu’elle ne pourrait le définir en si peu d’expressions.

«Je n’ai pas que trois mots pour le décrire», a-t-elle préalablement avancé avec émotion, puis de souligner que «c’était un jolie garçon, il était beau. J’aimais tout sur lui», a dit la maman de Rafna toute joyeuse.

Plus d’un an après le départ de Dj Arafat, Carmen Sama a dit ne pas être prête à entamer une nouvelle relation amoureuse. Carmen Sama expliquait au cours d’une émission télé il y a plusieurs semaines qu’elle se consacrait pour l’heure à son business et sa fille Rafna. D’après elle, une nouvelle aventure serait envisageable à une date ou période qu’elle ignore encore.