DJ Arafat : sa veuve Carmen Sama déculottée sur la toile

Il est de plus en plus fréquent que des artistes ivoiriens prennent position ou se prononcent sur l’actualité politique de notre pays. Serges Kassy, Meiway, Tiken Jah et Alpha Blondy ont par exemple, tous donné leur avis sur la crise socio-politique qui déchire la Côte d’Ivoire.

C’est dans cette même veine que le disciple de DJ Arafat, Ariel Sheney , a dans un post publié sur sa page Facebook, lancé un message aux ivoiriens hier mercredi 21 Octobre.

«On ne brûle pas un pays qu’on aime. Je vous en conjure. Vous n’avez aucune idée du retard qu’on aura après tout ça. Jeunesse ivoirienne «Sabari» LAISSONS LA POLITIQUE AUX POLITICIENS».

Ce beau message d’apaisement n’a pourtant pas été du goût de tous. Des internautes ont vertement désapprouvé le chanteur Couper Décaler dans des commentaires envoyés à la suite de son post.

Stéphane Francki Gballo est l’un des internautes qui ne sont pas d’accord avec l’artiste ivoirien. «On ne peut pas laisser la politique aux politiciens parce que leurs décisions influent sur notre vie quotidienne donc je pense qu’il est bon d’appeler a l’apaisement mais dire de laisser la politique aux politiciens c’est abandonner son pays et fuir le patriotisme merci DIEU protège la Cote d’Ivoire», dit-il dans son commentaire.

Même son de cloche chez Zako Hermann Bénédiction qui affirme : «Même si on laisse la politique aux politiciens eux mêmes viendront vers nous et nous forceront. Ils ont toujours besoin de nous. Il n’y a pas de politique sans le peuple».

Pour ces internautes, il est impossible de laisser la politique aux politiciens parce que c’est pour et avec le peuple que la politique se fait.

Dan Singault de Blagouin