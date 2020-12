Divo : un responsable religieux et un homme politique impliqués dans un braquage

Un homme politique et deux ex-militaires de l’armée de terre ivoirienne dont l’un est responsable religieux seraient impliqués dans un braquage d’une société de vente de vélos, au quartier Commerce de Divo. L’information a été portée à la presse par le District de police de Divo, dans la soirée du 28 décembre 2020.

D’après l’AIP qui rapporte l’information, les suspects, ayant mené cette opération parmi un groupe de cinq braqueurs, ont été reconnus grâce au visionnage des caméras de surveillance de l’entreprise. Trois présumés braqueurs ont été appréhendés par la cellule de la Brigade anti-criminalité (BAC), mise en place par le chef du District de police de Divo, le commissaire Bakayoko Ibrahima. Ceux-ci ont été déférés au parquet, lundi 28 décembre 2020. Il s’agit de T.V, ferronnier et homme politique local, et deux de ses apprentis.

En effet, renseigne le média, les faits remontent au lundi 21 décembre 2020, alors que le ferronnier exécutait un contrat de prestation de service avec la société Mondial Cycle Nouvelle pour des travaux de ferronnerie, destiné à renforcer la sécurité de l’entreprise. Dans un premier temps, ce dernier a facilité avec deux de ses apprentis, l’introduction d’une Kalachnikov et de deux autres complices dans l’enceinte de l’entreprise et au domicile de son gérant. Les deux ex-militaires, TS, et BGG, ainsi qu’un autre complice, neveu de BGG, entrent dans la société à 10H30, et vont se cacher durant près de neuf heures, au domicile du gérant de la société, situé dans l’arrière-cour du magasin.

Ensuite, à la fermeture du magasin, à 18H15, les braqueurs, armés d’une Kalachnikov, d’un pistolet et d’une machette, prennent en joug le gérant, Jechi Abas, à l’entrée de son domicile et l’obligent à retourner au magasin. Ils ont réussi à tenir en respect le gardien et le fils du gérant. Ils les ligotent avant de dérober à la caisse de la société la somme de 2,5 millions de francs CFA, et dans le bureau du gérant, la somme de 10,5 millions de francs CFA, soit un total de 13 millions de francs CFA emportés.

Une fois les bandits partis, le gérant informe la police de son agression. La BAC, dirigée par le commissaire Gbokro Blaise, se rend sur les lieux, visionne avec le gérant les images des caméras de surveillance. Ainsi, le gérant identifie le ferronnier dans ses manœuvres pour faire entrer armes et complices dans la société et dans la résidence.

Interpellé le lendemain, indique l’AIP, le ferronnier dénonce les deux ex-militaires dont TS, désigné comme étant le cerveau de l’opération, et BGG, venu de Daloa pour y prendre part. Des perquisitions au domicile de TS au quartier Vatican de Divo permettent de découvrir qu’il est le prédicateur principal d’une église. Il l’y a été découvert ses soutanes de prédicateur, deux ensembles de treillis militaires avec galons de sergent de l’armée de terre, une kalachnikov, deux chargeurs de kalachnikov et des munitions.

Par contre TS, son présumé complice BGG et le neveu de ce dernier, sont en fuite et activement recherchés par la police. Notons que seulement 2,5 millions de FCFA sur les 13 millions ont été retrouvés chez le ferronnier. Ce dernier accuse le cerveau de l’opération, TS, de l’avoir envoûté mystiquement afin qu’il s’implique dans ce coup.