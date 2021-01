Diplomatie : Patrice Talon en visite chez Buhari ce jour (vidéo) !

Ce mardi 19 janvier 2021, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a rendu visite au Président Muhammadu Buhari du Nigéria à la villa Aso Rock à Abuja où ils ont abordé plusieurs sujets très importants.

Dans les environs de 11 h 09, le dirigeant béninois est arrivé sur le parvis de la villa présidentielle et a été reçu par le président Buhari. Les deux dirigeants ont tenu une réunion privée.

La visite a été confirmée par l’assistant des médias présidentiels, Bashir Ahmad, dans un tweet où il a écrit: «Le président de la République du Bénin, S.E Patrice Talon se rend au Nigéria, pour rencontrer le président Muhammadu Buhari à la State House, Abuja ce matin.»

Après la rencontre entre les deux dirigeants, Ahmad a confirmé qu’ils avaient discuté des questions frontalières, de sécurité et bilatérales ainsi que d’autres questions sous-régionales. Le président Patrice Talon a depuis quitté la villa présidentielle d’Aso Rock après sa discussion fructueuse.

President @MBuhari bidding farewell to the visiting Beninese leader, President @PatriceTalonPR. The two leaders discussed border, security and bilateral matters as well as other sub-regional issues. pic.twitter.com/tbG7fW3E5o

— Bashir Ahmad (@BashirAhmaad) January 19, 2021