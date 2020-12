Dionne Warwick applaudit à Wendy Williams pour des «commentaires malicieusement formulés»

Après que Wendy Williams ait parlé de Dionne Warwick lors d’un segment de son émission, la chanteuse de 79 ans s’est rendue sur Twitter pour publier une réponse.

Après que l’animateur de l’émission ait commenté le tweet du chanteur et évoqué l’ancienne accusation de possession de marijuana du gagnant du Grammy, Warwick s’est adressé à Twitter pour répondre aux remarques.

«Un ami m’a alerté que Wendy Williams passait beaucoup de temps pas gentil à me parler», a écrit la star de «Walk on By». «Je me suis connecté à son émission pour attraper les dernières minutes où elle parle de moi et comme par le passé, elle semble ne pas pouvoir parler sans faire de commentaires malveillants.»

Warwick a alors demandé à Williams de la laisser seule. «J’espère que mon nom s’abstiendra d’être prononcé ou pensé par elle car cette conversation a eu lieu il y a quelques années, lui faisant savoir qu’il n’était pas nécessaire qu’elle prononce le nom Dionne Warwick pour quelque raison que ce soit», a-t-elle ajouté. «Je ne crois pas qu’il faille être méchant pour se faire remarquer.»

Elle a également offert quelques conseils en tweetant : «Il y a un vieil adage que vous pouvez attraper plus de mouches avec du miel qu’avec du vinaigre! Essayez-le Wendy, vous pourriez l’aimer.»

Williams a parlé de Warwick lors de l’épisode du 9 décembre de The Wendy Williams Show. «C’est une femme magnifique», a déclaré la femme de 56 ans. «Elle ne m’aime pas cependant. Je sais qu’elle ne m’aime pas.

Alors que Williams a reconnu que Warwick était un «ami de la série», elle a dit que ce n’était que lorsque l’artiste de 79 ans avait quelque chose à promouvoir. «Nous sommes les influenceurs sociaux, et elle est intelligente», a poursuivi Williams. «Mais une fois qu’elle est sortie de la série, vous savez qu’elle est probablement comme ‘Bitch’. Tout va bien, Miss Warwick. Tout va bien.»

Le sujet est ensuite passé aux tweets de Warwick. Comme ses fans le savent bien, Warwick a fait la une des journaux sur ses messages légers, dans lesquels elle a taquiné The Weeknd et Chance the Rapper.

Cependant, Williams a affirmé que certains abonnés avaient accusé Warwick de ne pas avoir écrit ses propres tweets. Alors que Warwick désignait auparavant sa nièce Brittani Warwick comme sa «directrice sociale et de la marque», elle a également insisté dans une vidéo récente sur le fait qu’elle tweetait ses propres trucs et qu’elle «devenait très, très, très bonne».

«Je crois totalement qu’elle fait son propre tweet», a déclaré Williams, «mais je pense que Brittani est sa main droite. Comme, après que tante Dionne ait fait ce qu’elle veut, après minuit, peut-être après un bourgeon.»

Williams a ensuite évoqué l’ancienne accusation de possession de marijuana de Warwick. Selon CNN, citant un communiqué de presse d’un porte-parole du département de police de Miami-Dade, Warwick a été accusé de possession de marijuana en 2002.

L’organisation de presse a rapporté que des agents ont découvert 11 cigarettes de marijuana présumées à l’intérieur d’un contenant de rouge à lèvres alors que Warwick était à Miami International Aéroport cette année-là. Selon l’Associated Press (via People ), l’accusation a ensuite été abandonnée.

«Eh bien, vous vous souvenez, il y a quelques années, tante Dionne a été arrêtée à l’aéroport de Miami pour essayer de rentrer à Jersey», a déclaré Williams. «Et tu sais que Jersey a maintenant le bourgeon, mais Miami est plus copain. Regarde… TSA a arrêté tante Dionne et a ouvert un tube de rouge à lèvres et en a trouvé quatre, excusez-moi, 11 joints pré-roulés. Oh oui, ils ont le chien dessus. C’était de la weed.»

Même s’il a été signalé à Williams que c’était il y a 18 ans, la star de la télévision a continué à porter des accusations, affirmant: «Ouais, elle est toujours … après minuit, un petit bourgeon, un peu de chardonnay.»

Vers la fin du segment, Williams a déclaré qu’elle «s’amusait seulement» et qu’elle adorait Warwick. «Alors maintenant, tante Dionne sait comment rester pertinente et Brittani est là pour lui donner tous les filtres et vérifier avant d’envoyer», a-t-elle poursuivi.

«Et je pense que c’est une bonne chose. Je pense que si vous êtes une personne d’un âge particulier, vous avez besoin des médias sociaux et vous devez parfois descendre et parler à ces enfants … Mais vous avez besoin de quelqu’un de jeune dans votre famille juste pour vous assurer que vous vous en sortez correctement.»

Elle a conclu en montrant une photo de Warwick portant un collier. «J’aime ton collier», dit-elle. «Ce collier a l’air de frapper et de tenir.»

Après avoir vu le spectacle, la nièce de Warwick a publié sa propre réponse. «Je ne commente rien d’autre, mais @WendyWilliams m’a donné des accessoires pour les réseaux sociaux aujourd’hui», a-t-elle tweeté. «Merci! C’est amusant d’enseigner de nouvelles choses à tante @_DionneWarwick. Je ne peux pas m’arrêter, je ne vais pas m’arrêter.»

Warwick a alors répondu, «Faisons tic tac [sic] alors.» E! News a contacté le représentant de Warwick pour obtenir ses commentaires.