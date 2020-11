Diego Maradona : le footballeur enterré aux côtés de ses parents

Les deux stars Charlotte Dipanda et Singuila viennent de faire la plus grande surprise de fin d’année à leur fans. Ils ont laissé parler leur amour réciproque pour le plus grand plaisir des fans du couple.

Pendant longtemps, la rumeur sur leur idylle a fait le tour des réseaux sociaux. Et bien que les deux ont toujours réfuté l’idée de se lancer dans une relation amoureuse, certains admirateurs n’arrêtent point de leur proposer l’idée.

En effet, Charlotte Dipanda et Singuila ont fait preuve d’une complicité inhabituelle lors de leur passage dans les fauteuils de coach pour l’émission The voice Afrique francophone. Cependant, ils ont avoué ne pas pouvoir se mettre ensemble puisqu’ils «s’aimaient trop pour ça».

Néanmoins, les deux célébrités n’ont jamais manqué une seule occasion pour affoler la toile. La preuve, le chanteur vient de faire une publication sur son compte Instagram et met les réseaux sociaux en ébullition.

«Tube alerte. Quand la diva rencontre le rossignol. Tenez vous prêt à découvrir ce vendredi 27 novembre cœur en cage de @charlottedipanda en featuring avec Singuila», a-t-il écrit en lègende d’une photo en blanc noir de lui et de la diva.

Une photo que la chanteuse elle même a relayé sur son compte mais cette fois ci avec en légende : «Quoi de mieux que Singuila et Charlotte Dipanda sur un titre ? l’audio du titre #coeurencage de Charlotte en feat est disponible maintenant sur toutes les plateformes. Ce titre mettra votre cœur en cage». Bonne dégustation à tous les fans du «couple» et des artistes.