Diego Maradona : la veillée funèbre stoppée à cause d’un affrontement policiers – fans

Réélu pour un second mandat, selon les résultats provisoires de la Céni, le président burkinabé, Rock Marc Kaboré a, à travers ses comptes officiels, réagi à sa victoire.

« Ce 26 novembre 2020, la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 22 novembre dernier. Ces résultats nous placent en tête de cette compétition électorale », s’est réjoui le candidat du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP).

En attendant la validation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel, Roch Marc Kaboré dédie cette victoire au peuple burkinabé. « Cette victoire d’étape est celle du peuple burkinabè dans toutes ses composantes. A titre personnel, je l’appréhende comme une marque de confiance que je reçois avec humilité, mais aussi avec engagement et détermination dans le combat que nous menons ensemble, pour un Burkina Faso de paix, de progrès et de prospérité partagée pour tous les Burkinabè», a-t-il souligné.

Et de poursuivre : «J’exprime ma profonde gratitude à chacune et chacun d’entre vous. Filles et fils d’une même Nation, ensemble nous avons gagné le pari d’un scrutin apaisé, ensemble nous tiendrons celui de la réforme de l’Etat et de l’administration publique, pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique de notre pays ».

Notons que le président et candidat à sa propre succession obtient 57,87% des suffrages. Il est suivi des opposants Eddie Komboïgo (15,48%) et Zéphirin Diabré (12,46%).