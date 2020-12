Diego Maradona a aidé Cristiano Ronaldo à voler ce record à Lionel Messi

Tenu en échec par Eibar hier (1-1), le FC Barcelone a une fois de plus dégringolé au classement général (6e). Une défaite, dont l’unique but marqué par Eibar vient d’une erreur grossière de la part de Araujo qui a fait d’ailleurs son mea-culpa après le match, à Barça TV.

«C’est dommage, nous voulions gagner. C’est dommage, d’autant que leur but vient d’une erreur de ma part qui ne doit pas arriver, encore plus dans ce genre d’équipe. (…) J’assume que je dois corriger ça, ne plus commettre ce genre d’erreur», a-t-il déclaré.

Sa boulette a permis à Eibar d’ouvrir le score ce mardi soir sur la pelouse du Camp Nou et les ratés de Braiswaith ont permis au FC Barcelone de concéder ce nul injuste. Ainsi, il reconnaît également d’avoir manqué de rigueur et pense aussi corriger cela à l’avenir.

«Il faut travailler, tout analyser. Nous avons une équipe, une bonne équipe, tout est ouvert, on va se battre pour la Liga. On va corriger toutes les erreurs que nous commettons et augmenter notre niveau de concentration, moi le premier», a-t-il conclu. Autocritique acceptable.