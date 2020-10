Développement de l’économie numérique au Bénin : le payement électronique au cœur d’un atelier avec les Fintech

Le gouvernement de la République du Bénin s’apprête à lancer un des programmes phares du volet économie numérique de son programme d’actions, la Plateforme nationale de paiement électronique (PNPE). En vue de recueillir les avis des Fintech, l’Agence des services et systèmes d’information (ASSI), sous l’égide du ministère du numérique et de la digitalisation, a organisé un atelier d’échanges, mardi 13 octobre 2020 à Cotonou.

«Cette plateforme est un des maillons de la mise en œuvre de la vision du gouvernement dans le processus de numérisation. C’est une pièce maîtresse de la stratégique numérique du Bénin». C’est en ces termes que le ministre du Numérique et de la digitalisation, Aurelie Adam Soulé, lors de la cérémonie de lancement de l’atelier-découverte de la PNPE organisée par l’entreprise ASSI.

A en croire le responsable du volet numérique au Bénin, l’atelier animé hier a pour but de présenter la PNPE aux Fintech et de recueillir leurs observations et contributions diverses. «Cet atelier trouve sa justification dans le fait que nous voulons avoir une plateforme qui soit adaptée à nos besoins à tous. Ce qui ne peut se faire sans vos appréciations et apports», a ajouté Aurelie Adam Soulé.

Pour joindre l’acte à la parole, le ministre du Numérique et de la digitalisation a participé aux différents travaux qui ont eu lieu hier et qui ont été enrichis par des observations et propositions très pertinentes. La vaillante dame s’est réjouie de la richesse des débats et a donné des instructions fermes pour que les préoccupations des Fintech soient prises en compte afin de perfectionner cette plateforme et la rendre performante dès son opérationnalisation prochaine.

Le directeur général de l’ASSI, Serge Adjovi, a insisté sur l’importance de l’atelier d’hier avant de renseigner que la Plateforme numérique de paiement électronique est à cheval entre le e-commerce et la mise en œuvre de l’administration intelligente. A l’en croire, ‘’l’impact espéré de cette plateforme est important pour ASSI, les administrations publique et privée et tous les consommateurs béninois.

Bref aperçu du PNPE

Le chef du projet de la PNPE, Jean-Yves Ogoundélé a renseigné que cette dernière s’inscrit dans la droite ligne du programme e-commerce. A l’en croire, cette plateforme a des missions concernant les axes stratégiques et opérationnels.

Au plan stratégique, selon Jean-Yves Ogoundélé, la PNPE se veut être un levier majeur de la transformation numérique et favoriser l’inclusion financière entre autres. Sur le plan opérationnel, la PNPE accompagnera la dynamique de la digitalisation et favorisera le développement du e-commerce, entre autres.

La cible de la Plateforme nationale de paiement électronique est constituée des administrations publique et privée et de tous les consommateurs. En effet, les administrations béninoises pourront y proposer leurs services avec des moyens de paiements fiables et les consommateurs n’auront qu’à y accéder en quelques clics.

Selon l’assistant technique sur le projet PNPE, Martin Biaou, cette plateforme présente plusieurs avantages dont la promotion des Fintech, la traçabilité des flux financiers, l’accélération de la dématérialisation des services administratifs et un meilleur moyen de collecte des ressources de l’Etat, entre autres.

Sur le plan légal, la PNPE se base sur le code du numérique en vigueur au Bénin et la réglementation de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa).

Il est à noter que la question relative à la structure qui aura à charge la gestion de la Plateforme nationale de paiement électronique, sera résolue par le gouvernement plus tard. L’ASSI devra remettre cet instrument à ce dernier après sa mise en application.

Avec L’économiste Bénin