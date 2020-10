Détournement de plus 13 milliards de dollars : la justice angolaise réclame la tête du Président Do Santos

C’était dans une interview accordée au quotidien américain Wall Street Journal que l’actuel président angolais Joao Lourenço estime que l’Angola aurait enregistré des pertes sous l’administration de dos Santos qui atteindraient les 24 milliards de dollars.



Le président angolais affirme que sur cette somme, plus de 13 milliards ont été illégalement détournés, grâce à des contrats frauduleux avec la compagnie pétrolière d’État Sonangol, véritable moteur de l’économie du pays. Et 5 milliards auraient également été siphonnés par les deux compagnies nationales de diamant Sodiam et Endiama.

Ce qui represente le double des réserves de devises étrangères du pays.

Si les sommes évoquées n’ont pas été confirmées par un organisme indépendant, celles-ci seraient “cohérentes avec les sommes” saisies aux enfants de Dos Santos, également visés par la justice angolaise.



Visiblement ce successeur de l’ancien Président José Eduardo dos Santos resté au pouvoir 37 ans au pouvoir démontre toute son indépendance vis-à-vis de son mentor. Car Dos Santos se retrouve au cœur du scandale de détournement de fonds publics des Luanda Leaks.

A l’image de sa fille, Isabel Dos Santos, ancienne directrice du conseil d’administration de Sonangol, la famille de l’ancien président est depuis 2017 visée par les nombreuses mesures anti-corruption du président Lourenço.