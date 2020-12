«Des messages d’espoir sont plus que jamais nécessaires», Bidemi Olaoba

Le chanteur de gospel, Abidemi Ogunmolu, alias Bidemi Olaoba, a révélé l’inspiration derrière son dernier single intitulé «Akanchawa».

Akanchawa , un mot Igbo, a été utilisé par le chanteur comme une demande de prière à Dieu pour bénir ses efforts. S’exprimant sur le nouveau single, l’artiste né à Ondo State a déclaré:

«Nous sommes à un moment où le monde a plus que jamais besoin de messages d’espoir après une année très mouvementée, ravagée par une pandémie et des troubles civils. J’espère que ma nouvelle chanson pourra combler chaque auditeur d’espoir. S’il y a un homme qui peut prier, alors il y a un Dieu qui peut répondre et faire au-dessus de ce que vous demandez, pensez ou même imaginez.

Rappelant comment sa carrière musicale a commencé, Olaoba a déclaré: «Ma musique est un highlife gospel qui est fortement influencé par le fuji. Je fais de la musique à tempo élevé et faible. Grâce à la musique, j’ai eu l’occasion de me connecter avec des publics de différentes nations. J’ai également eu la chance de rencontrer de grands hommes de Dieu tels que le pasteur Enoch Adeboye de l’Église chrétienne rachetée de Dieu. Le voyage ici a été long et laborieux. En effet, je suis une preuve vivante que Dieu fait miséricorde.»

Pendant ce temps, le diplômé en économie de l’Université de Lagos se réjouit toujours du succès de son récent concert intitulé «Unrestricted Praise» qui a été diffusé en direct sur Dove TV.

Le concert qui mettait en vedette les meilleurs artistes de musique gospel tels que Tope Alabi, Beejay Sax, Eben, Buchi, Sammie Okposo et une apparition spéciale du pasteur Leke Adeboye, a été félicité par beaucoup pour sa bonne organisation.