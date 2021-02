Demi Lovato révèle tous les problèmes de santé qu’elle a eu suite à une surdose : elle aurait pu mourir

Voici la vraie raison pour laquelle elle a laissé Destiny’s Child dans la poussière.

Destiny’s Child existe depuis les années 90, lorsque ses membres se sont produits sous le nom de Girls Tyme. Le groupe a résisté à quelques bouleversements sur son chemin vers le sommet, gagnant la reconnaissance en tant que quatuor d’harmonisation, puis se réduit à un trio composé de Beyoncé Knowles, Kelly Rowland et Michelle Williams.

Géré par le père de Beyoncé, Mathew Knowles, Destiny’s Child a produit des chansons accrocheuses telles que «Independent Women, Pt. 1» et des chansons d’amour sensuelles comme «Cater 2 U».

Selon MTV, le travail acharné des dames a porté ses fruits lorsque le groupe basé au Texas est devenu l’un des «groupes vocaux pop féminins les plus vendus de l’histoire».

Mais au sommet de son art, Destiny’s Child a annoncé que ses membres prévoyaient de poursuivre des projets solo après la sortie de son album de 2001 Survivor, a rapporté MTV News. Alors que certains pensaient que le trio se rapprochait d’une rupture, Beyoncé a rassuré les fans que ce n’était pas la fin.

L’effort solo suivant de Beyoncé, Dangerously in Love, était plein de succès et s’est avéré être le plus réussi du groupe. Comme promis, elle a retrouvé Destiny’s Child pour un dernier hourra, mais il était clair que Beyoncé avait dépassé le groupe qui l’avait transformée en un nom familier. Voici la vraie raison pour laquelle elle a laissé Destiny’s Child dans la poussière.

MTV News l’a mieux dit: «Beyoncé était depuis longtemps devenue la star du groupe». Mais pourquoi? Les autres dames étaient aussi des chanteuses et des danseuses talentueuses, mais Beyoncé semblait avoir ce je ne sais quoi. Lorsque les membres de Destiny’s Child ont pris une pause pour sortir leurs albums solo, les chiffres ont tout dit.

Selon Billboard, la sortie gospel de Michelle Williams, Heart to Yours, «s’est vendue à 17 000 exemplaires au cours de sa meilleure semaine»; Le projet alterna-pop de Kelly Rowland, Simply Deep, s’est vendu à «77 000 unités au cours de sa semaine la plus forte» ; mais le R&B et le hip-hop de Beyoncé, Dangerously In Love «s’est vendu à 317 000 exemplaires» la première semaine.

Ces chiffres n’étaient pas aussi impressionnants que les pouvoirs combinés des femmes. L’album Destiny’s Child’s Survivor a vendu un impressionnant «663 000 unités dans sa première semaine», a rapporté Billboard, mais si ces projets solo étaient une compétition entre les membres du groupe, Beyoncé était clairement le gagnant.