Découvrez l’iPhone 12 mini et l’iphone 12 pro (vidéo)

Commençons par rappeler que la marque propose les 4 modèles suivant : l’iPhone 12 mini 5,4 pouces, l’iPhone 12 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Si on prend le tarif minimum affiché par Apple pour chaque gamme, on obtient une différence de prix de 350 euros entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro.



En creusant un peu plus, on voit que l’iPhone 12 commence à 64 Go, alors que l’iPhone 12 Pro embarque 128 Go. Si on prend la même capacité de stockage des deux côtés, on passe à une différence de «seulement» 200 euros.

Évidemment, si vous n’avez besoin que de 64 Go ou qu’un écran plus petit ne vous dérange pas, garder à l’esprit que les modèles 64 Go et Mini sont proposés moins chers. Plus de detail avec ce visuel…