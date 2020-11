Découvrez en vidéo la cérémonie de la veillée funèbre de Maradona !

Ce jeudi, Matias Morla, avocat de Diego Maradona a publié un communiqué sur Twitter, où il accuse le personnel soignant de négligence. Et demande une ouverture d’enquête sur les circonstances de la mort de son client.

Diego Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre matin des suites à une crise cardiaque. Ceci étant une nouvelle qui a fragilisé le monde du football, mais pour son avocat personnel il est hors de question d’accepter cette mort qui aurait été le fruit de la négligence du personnel soignant.

Ainsi, sur son Tweeter, Matias Morla a posté un message fort à l’endroit des hommes de santé en charge de Diego Maradona dans lequel il mentionne que justice sera faite.

«Il est inexplicable que, pendant 12h, mon ami n’ait pas reçu d’attention et n’ait pas été contrôlé de la part du personnel de santé attitré. L’ambulance a mis plus de 30 minutes à arriver, ce qui a été une idiotie criminelle. Cela ne doit pas être passé sous silence et je vais demander que l’on enquête jusqu’au bout sur les conséquences de ce retard. Comme me disait Diego : tu es mon soldat, agis sans pitié», a-t-il écrit.