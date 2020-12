Debordo répond à Siro et Yodé : «je dis non, ne confondons pas attiser les tensions et la liberté d’expression»

Debordo Leekunfa, l’ami de DJ Arafat s’est prononcé sur la situation de Yodé et Siro qui fait actuellement euphorie dans les médias ivoiriens. L’artiste s’est montré en désaccord avec les propos de ses compatriotes chanteurs.

Debordo Leekunfa n’est pas d’accord avec les acteurs du zouglou. L’artiste coupé décalé a jugé pour sa part que Yodé et Siro sont vite aller en besogne avec des propos véhéments. Malgré que la Côte d’Ivoire est un pays démocratique, il les conseille de ne pas confondre leur réaction à la liberté d’expression.

«Je dis non et non. Dites pas n’importe quoi ! Que la lucidité gagne nos cœurs ! Que la lucidité touche nos politiques ! Que la lucidité soit que émotions ! (…) J’ose croire que nous sommes un pays démocratique, alors… Que ce vent de démocratie à caractère dictatorial et revanchard quitte nos cœurs et nos politiques…», a écrit l’ex meilleur ami de feu Dj Arafat, sur les réseaux sociaux.

Il ajoute : «La liberté d’expression est une belle et puissante valeur mais ne confondons pas attiser les tensions et la liberté d’expression.»