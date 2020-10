De nouveaux titres de Johnny Hallyday ? Sa veuve Laeticia y «travaille»

Le chanteur Mairo Ese a dévoilé son deuxième album intitulé Spirit and Life. Venant cinq ans après son premier projet, «Worship His Yahweh», Ese a déclaré que son nouvel album, qui présente des artistes tels que Nathaniel Bassey et Ese Chekwa, rehausserait la vie spirituelle des chrétiens et rapprocherait plus de gens de leur créateur.

À propos de l’inspiration derrière l’album, le chanteur a déclaré: «Le titre a été inspiré par un verset de la Bible qui dit: «Les mots que je prononce sont esprit et vie». C’est sans aucun doute une description parfaite de ce que représentent les chansons – l’esprit et la vie. L’album est une expression de mon expérience avec Dieu et de vivre par sa parole. Avec le lancement de l’album, je suis sûr que plus de gens seront attirés plus près de la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Il fournira également des réponses à de nombreuses questions sur la vie.»