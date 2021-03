De l’air pour Barcelone : un grand d’Europe veut emmener Philippe Coutinho

L’Argentin continue de marquer des buts et de gravir les échelons dans la lutte pour le Soulier d’Or. Il est maintenant deuxième, mais est encore loin de Lewandowski.

Lionel Messi a égalé Cristiano Ronaldo à la deuxième place en tant que meilleur buteur d’Europe, à la recherche du Soulier d’Or, mais il est très loin de Robert Lewandowski, qui s’il ne subit rien d’étrange est en route pour conserver le trophée.

Messi ajoute, avec le Portugais , 23 buts qui signifient 46 points, puisque le concours espagnol est parmi les plus remarquables d’Europe et que chaque but vaut deux points, tandis que Lewandowski a marqué 35 buts et a 70 unités.

Le Rosario a remporté le Soulier d’Or à six reprises et l’argent à trois reprises en partant deuxième, tandis que Lewandowski est à la recherche du premier après avoir remporté la médaille d’argent la saison dernière, derrière l’Italien de la Lazio, Ciro Immobile.

De son côté, le remarquable et jeune buteur Erlin Haaland partage la quatrième place avec 21 buts et 42 points, tandis que le Français du Paris Saint Germain Kylian Mbappé est septième avec 20 buts et 40 points.

Les 10 meilleurs buteurs européens sont (buts / points):

1 Robert Lewandowski Bayern Munich (Allemagne) 35 70

2 Lionel Messi Barcelone (Espagne) 23 46

3 Cristiano Ronaldo Juventus (Italie) 23 46

4 André Silva Eintracht Francfort (Allemagne) 21 42

5 Erling Haaland Borussia Dortmund (Allemagne) 21 42

6 Kasper Junker Bodö (Norvège) 27 40,5

7 Kylian Mbappé Paris Saint Germain (France 20 40

8 Romelu Lukaku Inter (Italie) 19 38

9 Luis Suarez Atlético de Madrid (Espagne) 19 38

10 Karim Benzema Real Madrid (Espagne) 19 38