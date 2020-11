Davido remercie Dieu pour la façon dont son album le fait dans un court espace

Le propriétaire du club nigérian populaire, Cubana Chief Priest, a célébré la superstar de l’Afrobeat, Davido, pour son album «A Better Time» qu’il a sorti le 13 novembre.

Le célèbre barman s’est rendu sur sa page Instagram et a déclaré l’album ABT de Davido comme le plus grand album d’Afrique.

Publiant une photo de lui et de Davido sur sa page, le prêtre en chef de Cubana a écrit: «Moins d’une heure pour le plus grand album d’Afrique🇳🇬 jamais eu # AbetterTime💿 @davido Carry Us We Re Your Palliatives # CelebrityBarMan💫»