Davido parle de son désaccord avec Wizkid

Le célèbre chanteur nigérian, Davido a révélé vendredi lors d’une interview, qu’il n’y avait pas de désaccord entre lui et son collègue nigérian, Wizkid.

Le talentueux chanteur lors d’une interview de Black Box avec Ebuka Obiuchendu a noté que Wizkid est un défi pour lui de faire mieux. Selon le patron de DMW, le travail de Wizkid l’inspire et aussi le fait que le chanteur réussisse beaucoup à son jeune âge.

Toutefois, Davido a souligné qu’il avait le sentiment qu’ils avaient tous deux une guerre cachée entre eux parce qu’ils se considéraient comme des concurrents. Le patron de DMW, cependant, a déclaré qu’il aimait Wizkid et qu’il le voyait comme un frère.

«La première fois que j’ai vu Wizkid, c’est lorsqu’il a été invité à notre fête de Noël dans le passé. Nous avons progressivement appris à nous connaître parce que j’étais motivé à faire de la musique à cause de lui.

À l’époque, nous étions des amis vraiment sympas et je l’ai également présenté dans l’une de mes chansons, ‘Dami Duro’. Je pense que le petit malentendu ou le bœuf silencieux entre nous a commencé lorsque ma musique a commencé à faire des vagues dans l’industrie aussi.

Je ne peux pas dire que c’est de ma propre fin parce que j’ai toujours soutenu le fait que j’aime Wizkid et qu’il est comme un frère pour moi. Je sens juste qu’il me voyait comme un concurrent et c’était tout. Mais j’aime Wizkid, ça a toujours été un vrai amour de ma part», a-t- il déclaré.