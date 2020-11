Davido parle de ses …cauchemars avec Chioma

Elle envisage un avenir clairsemé pour son oncle, Mary Trump, la nièce du locataire de la Maison-Blanche.

Il sera difficile pour Trump de remettre de ses élections. Mary dépeint un futur peu réjouissant pour son oncle qui «ne se remettra jamais de cette élection». Elle envisage le pire pour la transition, l’actuel président des Etats-Unis ferait tout son possible pour entraîner un maximum de personnes dans sa chute.

elle constate que des jours après l’annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, Donald Trump ne laisse présager aucun signe qui ferait croire qu’il finira par reconnaître sa défaite.

Au contraire, le milliardaire multiplie les tweets accusant les démocrates de fraude électorale et insistant sur le fait que le scrutin n’est pas encore terminé, loin de là. Ayant entrepris plusieurs poursuites judiciaires, l’actuel président américain estime être le véritable vainqueur et compte bien le prouver.

Mais ses chances d’y arriver s’amenuisent, tout comme ses soutiens. Que ce soit du côté des républicains ou de sa famille, plusieurs voix se sont déjà fait entendre pour ramener Trump à la raison et lui demander de concéder la victoire aux démocrates. “Mais il ne le fera pas”, a confié la nièce du chef d’Etat au quotidien britannique The Guardian.

Et ce n’est pas là le plus inquiétant pour Mary Trump, qui craint le pire pour les prochains mois. “Je m’inquiète de ce que Donald va faire pendant ses derniers instants à la tête du pays, a-t-elle détaillé au média britannique. Il ira aussi loin qu’il le pourra pour mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle administration, puis il graciera bon nombre de personnes, et signera une rafale de décrets. N’oubliez pas qu’il sera également toujours en charge de la gestion américaine de la pandémie. Il pourrait y avoir un million d’Américains morts d’ici à l’investiture de Joe Biden.”

“Il va veiller à tout détruire sur son passage, entraînant tout ce qu’il peut dans sa chute, j’ai toujours su à quel point il était cruel”, a-t-elle poursuivi.

Selon les dires de la jeune femme, le locataire de la Maison-Blanche serait “en train de dépérir”. Raison pour laquelle il ne faut pas penser à une possible nouvelle participation de Trump à la présidentielle en 2024.

“Il aura 78 ans, a-t-elle expliqué. Je sais que c’est l’âge de Joe Biden mais Donald Trump a une hygiène de vie horrible: il ne dort pas, il est accro à la caféine et il ne fait pas d’exercice.”

Pour conclure ces prédictions plus que pessimistes, celle dont le livre critiquant vivement l’actuel président américain a fait un carton, a ajouté qu’il ne pouvait pas compter sur de nombreux amis. “Il n’en a pas”, a-t-elle confié au Guardian. Qui plus est, Donald Jr, Ivanka et Eric savent que leur relation avec leur père est à la fois conditionnelle et transactionnelle.”