Davido : «Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai couché avec une femme» (vidéo)

La star nigériane Davido a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la dernière fois qu’il avait eu des rapports sexuels.

Le génie de la musique et propriétaire du label DMW et 30BG a déclaré cela lors d’une interview à la radio avec TheBeat99.9 FM à Lagos quand on l’a interrogé sur sa vie sexuelle. En balbucinant, il repond comme il s’y attendait le moins.

S’exprimant sur son béguin pour les célébrités, Davido a mentionné le mannequin milliardaire Kylie Jenner et a expliqué qu’il ne lui serait pas possible de l’avoir comme épouse en raison de son engagement envers sa future épouse Chioma et ses enfants.

Regardez la vidéo ci-dessous: