Daniel Ricciardo : «J’ai eu le sentiment d’avoir essayé de changer quelque chose en mieux»

Arrivé en 2019 chez Renault, Daniel Ricciardo s’apprête à plier bagage après deux saisons mouvementées. Le futur pilote McLaren revient sur la progression de l’écurie au losange durant son aventure.

A l’heure du bilan, Daniel Ricciardo revient surtout sur les progrès communs dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

«Honnêtement, je vais garder le souvenir de ma première course l’année dernière. C’était un peu comme si je me disais : ”ok, on a encore beaucoup de travail à faire”. Maintenant, je regarde en arrière et je vois à quel point nous avons changé, nous nous sommes améliorés. J’ai l’impression que c’était il y a une éternité, mais je pense qu’il est important de s’en souvenir, parce que c’est vraiment la preuve de ce que nous avons fait. J’ai vu l’équipe grandir en confiance, en confiance en soi, et les faits sont les faits, ils ont évidemment construit une meilleure voiture au cours des 12 derniers mois. C’est ce que vous voyez sur le papier, mais en ce qui concerne l’ambiance dans l’équipe, je vois certainement un changement positif et c’est vraiment bien. Je ne sais pas dans quelle mesure cela est dû à moi, mais j’ai certainement eu le sentiment d’avoir essayé de créer quelque chose, ou de changer quelque chose en mieux». Et le fruit de cette collaboration se trouve peut-être dans le premier podium d’Esteban Ocon en Formule 1.