Daho, Biolay, Aya Nakamura… Ils militent pour la réouverture de tous les magasins et rayons culturels

La journaliste d’investigation controversée Kemi Olunloyo s’en est prise à la communauté Yurobas nigériane pour leur manque d’hygiène personnelle.

Dans un tweet, la journaliste nigériane a conseillé aux Yorubas d’apprendre à maintenir une bonne hygiène personnelle, en particulier comment avoir une bonne haleine. Selon elle, on ne peut pas avoir une bonne respiration si on ne se nettoie pas la langue en se brossant les dents.

«Yorubas !!! Pls pls pls. Au réveil, prenez du dentifrice et une brosse et nettoyez vos dents puis frottez votre langue. avec le dos de la brosse à dents ou du récureur de langue. L’hygiène personnelle est mauvaise dans ma tribu. Vous ne pouvez pas manger un bâton toute la matinée et vous attendre à une haleine fraîche #kemitalks».

Yorubas!!! Pls pls pls. When you wake up, take toothpaste and a brush and clean your teeth then scrub your tongue 👅 with the back of the toothbrush or tongue scrubber. Personal hygiene is poor in my tribe. You can’t eat a stick all morning and expect fresh breath #kemitalks

— 🎙️🇳🇬 Dr Kemi Olunloyo #KemiTalks (@KemiOlunloyo) November 2, 2020