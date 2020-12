Cyberattaque aux États-Unis : des élus américains appellent à une réponse «forte»

Le conseil municipal a entériné lundi le choix de la maire écologiste, Michèle Rubirola, qui avait souhaité que son premier adjoint lui succède. Seul candidat en lice de la majorité, il devient à 42 ans le plus jeune maire de l’histoire de la ville.

Moins d’une semaine après la démission de la maire de Marseille, Michèle Rubirola, le socialiste Benoît Payan a été élu lundi 21 décembre à la tête de la deuxième ville de France. Seul candidat en lice de la majorité, il a obtenu 53 voix lors du vote au conseil municipal et devient à 42 ans le plus jeune maire de l’histoire de la ville.

Le conseil municipal a ainsi entériné le choix de la maire écologiste, qui avait souhaité que son premier adjoint lui succède et devienne «l’urgentiste» dont a besoin la ville méditerranéenne. Mme Rubirola avait été en juillet la première femme élue maire de Marseille avant de démissionner le 15 décembre, notamment pour des raisons de santé.

Peu après l’élection de son premier adjoint pour la remplacer, elle lui a transmis l’écharpe tricolore sous les applaudissements de la majorité. «Marseille ne sera plus la ville la plus inégalitaire du pays et la ville la plus polluée de France», a insisté Benoît Payan.

«Je suis membre d’une majorité qui défend une ville plus verte, plus juste et plus démocratique qui se donne deux priorités : rassembler les Marseillais en combattant les injustices et dessiner l’horizon d’une ville durable», a-t-il déclaré lors de son discours d’intronisation.

La droite, qui avait perdu la ville après vingt-cinq ans de règne lors des dernières municipales, a refusé de prendre part au vote, de même que les élus du Rassemblement national.

«Vos membres électeurs pourront-ils comprendre qu’après avoir voté pour une femme écologiste, ils pourraient se retrouver avec un maire homme et socialiste ? J’y vois comme une forme de déni de démocratie», avait fustigé avant le vote Guy Teissier, élu Les Républicains (LR) et président de la séance.

Pur produit du PS

Avec ses 44 élus, dont deux transfuges venus des rangs de la droite, le Printemps marseillais – large union de la gauche allant des écologistes au PS en passant par des «insoumis», des communistes et des collectifs citoyens – n’avait certes pas la majorité absolue parmi les 101 sièges au conseil municipal.

Mais il pouvait compter sur le soutien de Samia Ghali et de ses huit colistiers. L’ancienne sénatrice socialiste avait fait monter les enchères jusqu’au bout, en juillet. Mais la deuxième adjointe a évacué jeudi les doutes, renouvelant son «contrat» avec le Printemps marseillais.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Mairie de Marseille : Samia Ghali valide l’option Benoît Payan

Pur produit du Parti socialiste (PS), Benoît Payan est un homme politique professionnel – malgré sa formation de notaire – qui a grandi à l’ombre de quelques figures du PS local.

Michel Vauzelle, d’abord, alors président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, puis Jean-Noël Guérini, l’ancien patron tout-puissant de la fédération locale et président du conseil départemental, au sein duquel Benoît Payan a été un temps salarié.

Mais sa marraine en politique reste l’ancienne députée du département Marie-Arlette Carlotti, qu’il a suivie à Paris lorsque celle-ci fut nommée ministre déléguée aux personnes handicapées, en 2012.

Ancien secrétaire national du Mouvement des jeunes socialistes, l’élu marseillais entretient également d’excellentes relations avec Olivier Faure, dont il a été le mandataire local en 2018, portant le combat du futur premier secrétaire du PS contre les «fausses cartes» dans une fédération des Bouches-du-Rhône guère favorable à sa ligne.

Après un quart de siècle de règne de Jean-Claude Gaudin (LR) et une parenthèse de cinq mois et onze jours avec Michèle Rubirola, maire de l’union de la gauche du Printemps marseillais, le Parti socialiste reprend ainsi symboliquement le fauteuil occupé pendant trente-trois ans par Gaston Defferre, ex-ministre de l’intérieur de François Mitterrand et figure emblématique de la vie politique marseillaise.

Avec AFP