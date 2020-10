Cultures des produits vivriers : le sorgho et le mil à promouvoir davantage au Bénin

Le sorgho et le mil constituent des dévises pourvoyeuses de richesses pour bon nombre d’économie de pays en Afrique. Mais au Bénin, tel n’est pas encore le cas bien que le pays dispose des ressources naturelles pour la production des deux céréales qui resistent au changement climatique.

Le Bénin ne figure pas parmis les pays fournisseurs de sorgho et du mil sur le maché international. Selon l’Organisation météorologique mondiale, sur le continent, les principaux producteurs de sorgho sont le Nigeria, l’Ethiopie, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Cette situation devrait amener le Bénin à promouvoir ces deux céréales dont la production est favorable au sol béninois, riche de cette faveur naturelle.

En effet, le sorgho et le mil représentent deux céréales majeures en zones rurales dans les régions d’Afrique de l’Ouest et de l’Est ; la région dans laquelle se trouve le Bénin et pourtant. Si l’Afrique fournit plus de la moitié de la production de mil, le Bénin et les autres pays dont les ressources naturelles sont favorables à ces deux céréales devront augmenter leur production dans les prochaines années pour contribuer au Produit intérieur brute de leur économie.

Le sorgho et le mil resisteront au changement climatiqueà l’horizon de 2050

Le sorgho et le mil résisteront mieux que le riz ou le blé d’ici 2050, selon une étude en date du 26 octobre 2020 de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en Afrique. Le changement climatique n’affectera pas toutes les cultures de la même manière, a en croire l’OMM.

Sur le continent africain, le sorgho et le mil seront les céréales les moins affectées par les conséquences du changement climatique d’ici 2050, a indiqué le nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale. Il faut mentionner que dans le cas du scénario le plus défavorable présenté par l’OMM, le rendement moyen devrait diminuer de 5 % pour le mil et de 8 % pour le sorgho d’ici le milieu du siècle contre des baisses plus importantes de 12 % et 21 % respectivement pour le riz et le blé.

Pour expliquer cette moindre vulnérabilité aux effets du changement climatique des deux céréales, l’organisme onusien met en avant leur meilleure résistance au stress thermique. Par exemple, le mil est capable de fleurir jusqu’à une température de 42 °C, une performance exceptionnelle.

En outre, le sorgho et le mil peuvent se développer dans les régions arides avec des exigences respectives en eau de 250 mm et de 350 mm/an, soit moins de la moitié du volume requis par le riz, 750 mm par an.

Selon l’OMM, le continent africain a connu durant ces dernières décennies, un niveau de réchauffement légèrement plus rapide que la moyenne mondiale et, l’année 2019 a été l’une des trois années les plus chaudes jamais constatées.

«Selon les scénarios médians présentés dans le cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de vastes régions africaines connaîtront d’ici les deux dernières décennies de ce siècle, un réchauffement supérieur à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels», a indiqué l’organisation.

Avec l’économiste Bénin