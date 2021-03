Cruauté : elle brûle son petit fils de 6ans avec du fer à repasser à cause de 175 FCFA

Une australienne de 30 ans dotée de deux vagins fait des révélations sur son passé où elle utilisait ses deux appareils génitaux dans deux moments différents.

Elle s’appelle Evelyn Miller, une ancienne prostituée en Australie. Elle a découvert à l’âge de 20 ans qu’elle était atteinte d’une maladie rarissime appelée «utérus didelphys» qui l’a fait posséder deux vagins, un à gauche et l’autre à droite.

Cela signifie qu’elle doit utiliser deux tampons car elle a des règles simultanées. Evelyn Miller a fait belle usage de ces derniers en utilisant chacun d’eux dans des circonstances différentes.

En effet, elle a avoué que le fait d’avoir deux vagins lui a permis de séparer son travail de sa vie privée, car elle avait travaillé pendant huit ans dans une industrie de sexe : «J’utilise un pour le travail et l’autre pour ma vie amoureuse», a-t-elle déclaré.

Et bien qu’on lui avait dit qu’elle pourrait avoir des difficultés à concevoir, elle est maintenant enceinte de six mois dans son utérus droit. En outre, elle a déclaré que son état de santé était bénéfique pour son endurance.

«Pour moi, c’est mon quotidien et je n’ai jamais vraiment pensé que c’était si intriguant, mais apparemment c’est très intriguant. Je suppose que peu de gens peuvent dire qu’ils utilisent un vagin pour le travail et un autre pour la vie privée. C’était utile au travail de pouvoir avoir un tout autre vagin. C’était pratique pour l’endurance – quand j’avais beaucoup de réservations et que je me sentais mal à l’aise dans l’une, je pouvais simplement utiliser l’autre.»

Evelyn affirme que son préféré est son vagin droit car les rapports sexuels sont légèrement plus confortables et elle peut avoir un orgasme en utilisant celui-là.