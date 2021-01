Croix confirmées : Barcelone de Messi a déjà un rival pour la Copa del Rey

Dans le cadre de la 21e journée de la Liga, FC Barcelone reçoit à camp Nou ce dimanche 21h00 l’équipe Basque de l’Athletic Bilbao pour un duel de règlement de comptes. Découvrez donc les compositions probables de la rencontre qui s’annonce très épicée.

Battu et éliminé (3-2) en finale de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone deux semaines plus tard va se mesurer à nouveau aux coéquipiers de Villalibre, un joueur basque qui avait plongé Lionel Messi dans une situation houleuse et qui l’a coûté deux matches suspendus.

Ainsi, pour cette phase retour de LaLiga, les hommes de Ronald Koeman doivent se battre contre vent et marée pour remettre Bilbao à sa place. Une rencontre dont les situations sont favorables, car ils jouent à domicile, une première pour cette année.

Barça : Ter Stegen – Dest, Araujo, Umtiti (ou Mingueza), Alba – Pedri, Pjanic, de Jong – Dembélé, Griezmann, Messi.

Athletic Bilbao : Simon – Capa, Alvarez, Nunez, Berchiche – de Marcos, Garcia, Vencedor, Muniain – Williams, Garcia.

Heure : 21h00

Stade : Camp Nou