Cristiano Ronaldo : voici sa nouvelle coupe de cheveux (photo)

La décision a été prise, Mesut Ozil ne connaîtra pas jusqu’en janvier 2021 le Premier League avec les Gunners qui l’ont écarté. Face à cette situation, le Mannschft a décidé de réagir sur son Instagram pour afficher ses regrets.

«Je suis profondément déçu de ne pas avoir été retenu dans la liste pour pouvoir jouer en Premier League. Lorsque j’ai prolongé ici en 2018, j’ai juré fidélité et allégeance au club que j’aime, Arsenal, et ça me rend triste de voir que ce n’est pas réciproque. Je découvre que la loyauté se perd de nos jours. Mais j’ai toujours voulu rester positif en me disant que je pourrais peut-être réintégrer l’équipe, c’est pour ça que j’ai gardé le silence si longtemps. Mais peu importe, je vais continuer à me battre pour avoir une chance et je ne laisserai pas ma huitième saison ici terminer de la sorte.»

Très triste pour le joueur qui avait quitté le Réal Madrid en 2013 contre un chèque de 50 M€ avec l’étiquette de superstar.