Cristiano Ronaldo : testé positif au Covid-19, il prend un avion sanitaire pour rejoindre Turin !

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur portugais a donné des nouvelles rassurantes sur son capitaine qui a chopé l’actuel virus qui fait l’euphorie.

Cristiano Ronaldo, l’attaquant vedette de la Juventus de Turin a été testé positif au coronavirus ce mardi d’après un communiqué de la Fédération portugaise. La mauvaise nouvelle a déprimé son entraîneur qui comptait bien sur lui pour le match de ce mercredi face à la Suède.

«Nous respectons toutes les mesures de sécurité… et pourtant c’est arrivé», avait affirmé Fernando Santos. Maintenant, il ne lui reste que de compter sur les autres joueurs disponibles afin de tenir la tête aux Suédois.

Néanmoins, ceci ne l’empêche pas de rester optimiste : «Cristiano a été isolé du reste du groupe et restera isolé. Il est dans sa chambre. Il dit qu’il veut jouer. Il nous parle depuis son balcon. Il est complètement asymptomatique. Il se sent bien, sans aucun symptôme. Il ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Nous faisons des tests tous les jours et il veut revenir le plus vite possible mais ça ne dépend pas de lui malheureusement», a-t-il déclaré de plus.