Cristiano Ronaldo : sa femme Georgina fait l’unanimité sur Instagram avec une sublime photo !

Comme son homme, la jolie brune alimente chaque jour ses réseaux sociaux. Et elle aime y partager pas mal de choses comme ce qu’elle vient de faire ce mardi sur la Toile avec un sublime ensemble Louis Vuitton !

En véritable influenceuse, la chérie de CR7 fait de multiples partenariats avec les plus grandes marques. Étant très proche de sa communauté, elle se plaît à dévoiler les coulisses de ses shootings.

Ainsi, la jeune femme aime autant opter pour des outfits décontractés que des ensembles chics et sexy. Mais visiblement, elle semble adorer plus que tout la marque Louis Vuitton.

En effet, il y a quelques heures, la jeune maman a de nouveau fait l’unanimité sur Instagram avec un incroyable post. Et pour le cliché du jour, elle a donc décidé de miser sur une sublime tenue Louis Vuitton qui lui va à ravir.

Accompagnée de son adorable chat, la jeune femme a d’ailleurs attiré plus d’un.

Souriante et très sexy, la brune incendiaire fait jaser beaucoup d’internautes et followers avec cette apparition. Visiblement, les fans sont encore plus séduits !

