Cristiano Ronaldo : le portugais envisagerait d’aller au bout de son contrat avec la Juventus

Cristiano Ronaldo (35 ans) pourrait éconduire ses prétendants et honorer la fin de son contrat avec la Juventus de Turin.

Selon Guido Vaciago, journaliste de Tuttosport, le quintuple Ballon d’Or pourrait aller jusqu’au bout de l’engagement qui le lie à la Juventus de Turin. Il apprécierait notamment travailler avec Andrea Pirlo :

«Cristiano Ronaldo veut donner un coup de main à Pirlo pour gagner lors de sa première année en tant que manager et Pirlo veut permettre à Ronaldo d’atteindre ses objectifs personnels. Mais, par-dessus tout, sa relation avec Andrea Pirlo a lié encore plus CR7 à la Juventus. Alors que des rumeurs circulent ces derniers jours sur l’avenir du joueur portugais, associé à pratiquement tous les meilleurs clubs européens lors de la dernière trêve nationale, Cristiano Ronaldo semble de plus en plus convaincu qu’il doit va honorer l’intégralité de son contrat avec la Juventus, lequel expire à la fin de la saison prochaine.»

«Il existe en ce moment des certitudes raisonnables»

Rien n’indique toutefois que ce ne soit qu’un discours de façade ou qu’il ne change pas d’avis, ces prochains mois : «Cela dit, seul CR7 a des certitudes sur l’avenir de CR7, il est le véritable propriétaire de son destin et le seul à pouvoir décider où jouer la saison prochaine. Mais il existe en ce moment des certitudes raisonnables pour affirmer que Cristiano Ronaldo n’a pas l’intention de quitter la Juventus avec un an d’avance sur le calendrier.»

Ronaldo a réussi un gros début de championnat avec le club de la Vieille Dame. Il a inscrit 8 buts en 5 apparitions en Serie A, malgré sa contamination au coronavirus.