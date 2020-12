Cristiano Ronaldo : le footballeur élu joueur du siècle aux Globe Soccer Awards

Sur La Sexta, l’international argentin a levé la voile à propos de son avenir qui va s’écrire après le FC Barcelone. Mais dans ses dires, il a été un peu tempérant en se concentrant pour le moment sur son club formateur.

En effet, la réponse servie par Lionel Messi au journaliste a surpris plus d’un. Puisque qu’il a dit qu’il ne sait pas encore s’il prolongera son contrat qui expire en juin, mais a confié vouloir découvrir les Etats-Unis un jour.

«Je ne vais pas négocier avec un club maintenant (il pourra le faire dès le 1er janvier, NDLR), si je le fais je vais attendre la fin de la saison. L’important maintenant c’est de terminer l’année bien et ne pas me distraire avec d’autres choses. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui m’aiment encore et veulent que je reste, mais je ferai ce qui sera le mieux pour le club et pour moi.»

«Je vais rester vivre à Barcelone (après sa carrière, NDLR), et je veux revenir au club après ma carrière, c’est ce que je veux, apporter des choses au club. J’ai toujours voulu vivre aux Etats-Unis, découvrir ça, si ça se fera ou non, je ne sais pas, c’est pour ça que je dis que je veux revivre à Barcelone après. Je ne sais pas ce qui se passera, je suis concentré sur ces 6 mois », a ainsi lancé l’Argentin, sillonné par le pays nord-américain et la MLS.

«Je ne sais pas si je vais partir ou non, et si je pars, je veux le faire de la meilleure des façons. Si je pars, je veux revenir. Pas en tant qu’entraîneur, mais pourquoi pas en directeur sportif. J’espère que le président qui viendra fera bien les choses», a ajouté la star argentine. Une chose est sûre, il ne jouera pas au Real Madrid ni à l’Atlético de Madrid. Donc on attend la fin de la saison pour être plus édifié.