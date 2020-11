Cristiano Ronaldo : l’attaquant portugais souhaite un joyeux anniversaire à Alana !

L’actrice de Nollywood Juliet Njemanze a fait des révélations surprenantes sur sa carrière d’actrice et les leçons qu’elle a apprises.

S’exprimant lors d’une récente interview avec Potpourri, l’étudiante en droit certifiée née dans l’État d’Imo a décrit son voyage dans le Nollywood comme un beau voyage, mais a eu un parcours cahoteux le long de la ligne.

Selon elle, elle a presque abandonné la carrière d’actrice parce qu’elle se sentait déprimée et découragée en raison des difficultés financières auxquelles elle était confrontée, car les personnes pour lesquelles elle travaillait au début de sa carrière refusaient de la payer pour ses services.

«Je dirais que mon voyage à Nollywood a été une course cool et amusante. J’ai vraiment vécu beaucoup de choses en commençant dans l’industrie parce que j’y mettais toute mon attention car c’était la seule chose que je faisais à l’époque. C’était vraiment difficile financièrement, la plupart du temps je travaille pour les gens et je ne suis pas payé.

J’étais presque découragée et déprimée au début de ma carrière. La leçon que je dirais que j’ai tirée de cette industrie est que personne ne peut vous créer, seuls vous et Dieu peuvent vous créer. De nombreux producteurs et réalisateurs promettent de vous aider et de faire de vous une star, ils vous promettent le paradis et la terre juste pour obtenir quelque chose de vous.

La leçon la plus importante que j’ai apprise est de prier pour la grâce de Dieu et de ne dépendre d’aucun producteur ou réalisateur pour vous amener au niveau suivant, vous pouvez le faire vous-même».