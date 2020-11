Cristiano Ronaldo : la star portugais clashé par un ancien joueur de la Juventus !

En mars dernier, Demdem annonçait qu’elle était devenue maman pour la quatrième fois ! Une nouvelle que la jeune femme a partagé sur les réseaux sociaux.

Gims devenait ainsi papa pour la 6ème fois. D’ailleurs c’était une surprise de taille puisque le couple avait bien caché la grossesse de la jeune femme. Voilà que début novembre une rumeur dit que l’épouse de Gims serait de nouveau enceinte. Une rumeur lancée par la jeune femme elle-même.

En effet elle a posté une photo de son ventre arrondi su Snapchat le 4 novembre dernier. Elle apparait alors assise dans une voiture en tenue de sport. Et les fans pensent voir un baby bump. Les curieux se demandent alors si la jeune femme attend un enfant.

La jeune femme joue d’ailleurs un peu avec sa communauté en faisant planer le doute sur sa grossesse. «And if you don’t know, now you know» écrit alors la femme de Gims en légende sur sa photo.

Ce qui veut dire en français: «Et si vous ne le savez pas, vous voilà au courant» ! Il est donc très probable que la jeune femme soit de nouveau enceinte. Et vu comment Gims et sa femme ont bien caché leur dernière grossesse, il a de forte chance que cette rumeur soit vraie. Le couple attise ainsi la curiosité sans pour autant officialiser la grossesse.

Après un passage à Paris, le chanteur et sa femme se sont envolés pour Dubai. En effet le rappeur doit y donner un concert ce samedi 7 novembre.

Il doit en effet faire un show à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau complexe de luxe. D’ailleurs le couple a aussi participé à une soirée organisée pour l’occasion. On découvre alors que Demdem n’avait absolument pas de ventre arrondi ! Ce qui met à mal la rumeur de grossesse. Affaire classée.