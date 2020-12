Cristiano Ronaldo honoré d’avoir remporté le Golden Foot 2020 !

Ce samedi après son doublé en Serie A, Cristiano Ronaldo a reçu son trophée individuel Golden Foot 2020 remporté le 2 novembre passé. Et ce dimanche, il a tenu dire un grand merci à ces dirigeants qui l’ont décerné ce prix sans oublier les fans.

Un trophée de plus pour Cristiano Ronaldo. Le 2 décembre dernier, l’attaquant portugais de la Juventus remportait le Golden Foot 2020, qui récompense les joueurs de plus de 28 ans pour leurs performances et leur carrière. Et ce week-end, l’ancien élément du Real Madrid a reçu son trophée. L’occasion pour lui d’adresser un message.

«Je suis honoré de gagner le Golden Foot et d’être immortalisé sur la Promenade des Champions à Monaco, aux côté de quelques-unes des plus grandes légendes du football de tous les temps ! Je suis très honoré et je tiens à remercier les fans du monde entier d’avoir voté pour moi», a écrit Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux.