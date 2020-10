Cristiano Ronaldo demande à la Juve de recruter Sergio Ramos !

Colin Dagba au micro de Canal + après son match avec les Espoirs contre la Slovaquie s’est encore prononcé sur son ambition qu’il ne pense pas relâcher de si tôt : rejoindre l’équipe A de la France.

Tout comme Jules Koundé, Colin Dagba le jeune défenseur franco-beninois du Paris Saint-Germain convoite jusqu’aux os l’équipe de France. Et rejoindre cette dernière pourrait être une fierté pour le joueur.

Cependant, il a tellement suivi le groupe de prêt en espérant une place si jamais une occasion se présente. Et d’ailleurs, l’occasion s’était présentée, mais Didier Deschamps a esquivé.

En effet, Léo Dubois, le latéral droit de l’OL lors du rassemblement, a dû quitter le groupe des Bleues en raison d’un test positif au coronavirus. Ainsi, pour le remplacer, Didier Deschamps a fait appel à Ferland Mendy, un latéral gauche. Un choix qui a surpris Colin Dagba et le rend peut-être jaloux.

Le joueur du PSG, après la rencontre des Espoirs contre la Slovaquie, s’est exprimé au micro de Canal + sur son ambition d’être appelé à Clairefontaine dans un futur proche.

«j’y pense dans un coin de ma tête. Je suis patient mais ça a toujours été un objectif d’aller en équipe de France A. On se dit qu’il y a de l’espace quand on voit que Dubois a eu le Covid et c’est un arrière gauche qui a été appelé. On se dit qu’il y a forcément la place. Je ne vais rien lâcher pour atteindre mon objectif», a-t-il déclaré. Vivement que Didier Deschamps maintienne cela.