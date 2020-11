Cristiano Ronaldo au PSG ? : Leonardo, le directeur sportif lève la voile

Pendant le mercato estival, le sujet avait fait euphorie et continu de jaser jusqu’à ce jour. Présent à une session de questions-réponses avec les supporters du PSG, Leonardo a évoqué la rumeur sur un possible transfert de Cristiano Ronaldo.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain à cette occasion a décidé de dire pourquoi son club était trop pointé du doigt dans ce mercato.

«Toutes les choses qui sortent autour d’un nom comme celui de Cristiano, c’est parce c’est le foot aujourd’hui. Si Cristiano se réveille et dit: ‘Je vais dans un autre club’, dans combien de clubs il peut aller? Combien de clubs peuvent acheter un joueur de ce niveau? Il y a cinq ou six clubs. C’est un cercle fermé. Le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG», a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, le Portugais reste attaché à la Juventus. Mais d’autre rumeur fait écho d’une supposée vente de la Vieille Dame qui pense se séparer de CR7. Ce qui aurait peut-être ramené le débat du PSG. Mais d’après l’homme fort du Parc des Princes, une possibilité d’achat reste incertaine.

«Comme d’habitude, ce sont d’abord des opportunités et des situations. On prépare toujours nos mercatos, avec notre liste et nos priorités. Mais c’est normal qu’il y ait des choses extras comme ça de temps en temps. Aujourd’hui, il n’y a pas de folie.»