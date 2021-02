Cristiano Ronaldo a révélé son rêve en suspens dans le football : «Cela me motive»

La légende portugaise a déjà 36 ans, mais il se réveille chaque jour en pensant à faire face à de nouveaux défis et à poursuivre de nouveaux rêves.

Gagner est peut-être l’un des plus grands souhaits de tout sportif au monde. Mais si nous parlons de légendes comme Cristiano Ronaldo, alors tout devient beaucoup plus grand. L’attaquant portugais a eu 36 ans, bien sûr, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Malgré cela, il est plein d’énergie.

Il se sent toujours bien, prêt et dans un bon moment de sa vie. Il espère jouer de nombreuses années, mais on ne sait jamais. C’est du football, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Quand il parle aux jeunes enfants, il leur donne toujours des conseils.

Il leur dit: «Profitez du moment car vous ne savez jamais ce qui va se passer demain. Quelque chose peut arriver dans votre vie, avec votre famille. Profite de l’instant»

Il a laissé cela clairement dans une récente interview avec Sky Sports en Italie. Il a déclaré qu’il avait remporté des trophées dans tous les clubs pour lesquels il a joué, mais la Coupe du monde est un rêve.

Le Portugal a remporté l’Euro 2016 contre toute attente en battant la France, et maintenant il veut gagner la Coupe du Monde, c’est possible, il a pleinement confiance en lui.

Cristiano Ronaldo joue actuellement pour la Juventus, son contrat expire en juin 2023. À ce moment-là, il aura 38 ans. Deux ans avant ce moment, il a l’air en très bonne forme. Ayant pris tant de soin de son corps et de sa santé au fil des années. J’ai presque un ratio de 1,00 buts par match dans la saison 2020-21 en Serie A.