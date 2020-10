Cristiano Ronaldo : à la maison à cause du Covid-19, il a décidé de raser toute sa tête !

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir ! Alors qu’il reste confiné à cause du covid, Cristiano Ronaldo en profite pour prendre soin de lui… Mais on ne s’attendait pas du tout à ce qu’il se rase la tête !

Une surprise pour tous ses abonnés… Car depuis le début de sa carrière, le Portugais a habitué ses fans à quelques changements capillaires. Mais il avait calmé le jeu depuis son arrivée au Real Madrid.

Cette fois, il frappe donc un grand coup sur Instagram ! Dans une publi Insta tournée par Georgina Rodriguez, on découvre donc Cristiano Ronaldo en pleine séance de sport. Même pendant le covid, il n’arrête pas !

Le coronavirus cause pourtant des douleurs respiratoires, mais le joueur a contracté le virus sans symptômes. Il continue donc de s’entretenir dans sa salle de sport. Au programme du jour, du vélo !

Un moyen de rester en forme, et de garder son énergie inépuisable alors qu’il approche des 35 ans… Mais la grande surprise ne réside pas dans son activité. Cristiano Ronaldo a rasé tous ses cheveux !