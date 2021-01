Cristiano Ronaldo a égalé un record de Mayweather et Federer et a finalement humilié Lionel Messi

Cristiano Ronaldo a rejoint Michael Jordan et Lebron James en tant que seuls athlètes à avoir un contrat d’un milliard de dollars et humilie ainsi complètement Lionel Messi

Cristiano Ronaldo connaît une de ses meilleures saisons financièrement. Bien qu’à la Juventus, il n’ait pas eu une belle saison puisqu’il ne pouvait pas gagner la Ligue des champions, un contrat milliardaire était connu qui égalerait Lebron James et Michael Jordan et dépasserait largement Lionel Messi.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont comme Maradona et Pelé puisqu’ils s’affrontent non seulement sur le terrain de football, mais aussi pour voir qui gagne le plus de millions en dehors.

Quelque chose de similaire se produit avec Lebron James et Michael Jordan car ils sont considérés comme les meilleurs de l’histoire, mais il y a toujours une discussion pour savoir qui est meilleur que l’autre.

Lebron James et Michael Jordan étaient les seuls joueurs à avoir eu des contrats avec une entreprise à vie, mais maintenant Cristiano Ronaldo l’a rejoint. L’attaquant de la Juventus a signé un contrat à vie d’un milliard de dollars avec la marque Nike. Ce contrat dépasse de loin celui qu’Adidas a avec Lionel Messi.

De cette façon, Cristiano Ronaldo termine l’année surpassant Lionel Messi dans son économie puisqu’en plus d’avoir une valeur nette de plus de 450 millions de dollars, il a un contrat à vie correspondant à des athlètes comme Lebron James ou Michael Jordan. La seule chose qui manquait à Cristiano Ronaldo était d’obtenir un autre trophée avec la Juventus.